Cáncer – Horóscopo del 15 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

No todos los amores son iguales, y no todas las experiencias son para formar un hogar, las personas son transitorias en nuestra vida y no nos pertenecen. Cuando entiendas esto podrás disfrutar el amor sin apego y sin dependencia.

Dinero:

Eres uno de sus ejes conectores de tu hogar, pero eso no quiere decir que todas las responsabilidades deban depender de ti, habla con ellos y hagan las transformaciones desde el amor porque las cargas deben ser compartidas.

Salud:

Disfruta un espacio de conexión, aprovecha para hacer un retiro y conectarte con tu esencia, con tu propósito y tu energía de amor incondicional. Te dará vitalidad y una nueva visión sobre tu realidad.

Consejo:

Eres sumamente valioso, recuerda que está bien que los demás reconozcan tus bondades y talentos. Recíbelo para que sigas expandiendo tu energía y escalando hacia tus metas.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Fuego Yin, estas direccionando con Serpiente y Caballo. Confía en los que te rodean.

Trabajo:

Apóyate en tu familia para lo que tengas que hacer hoy, pasar tiempo con tus personas especiales es importante.

Salud:

Tus emociones serán protagonista el día de hoy, puede que cambien bruscamente. Si eso sucede, actividades como dibujar o colorear calman mucho.

Amor:

Tu amabilidad es acogedora, las personas están a justo contigo y eso se hace notar.

Dinero:

No todo gira entorno a lo monetario, disfruta del ahora. En un domingo lo mejor para hacer son acciones relajantes.

Consejo: Si siempre tienes el hábito de tomar las cosas con alegría, rara vez te encontraras con circunstancias difíciles.