Cáncer – Horóscopo del 14 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Es un buen momento para salir de tu zona de confort, para experimentar algo nuevo con tu pareja o para conocer personas diferentes que te permitan nutrir tus grandes expectativas sobre el amor.

Dinero:

¿Cómo entiendes el dinero?, ¿qué creencias limitantes tienes que evitas que te sientas próspero y merecedor? Puedes hacer las transformaciones que quieras solo con mejorar la perspectiva de las cosas.

Salud:

Puedes sentir sueño de día y mucha actividad en la noche, procura mantener la rutina para evitar desbalances y alimentarte de forma nutritiva para que prolongues la energía en tu cuerpo.

Consejo:

Cuida tu energía, cuida tu atención y tu disposición; querer ayudar no significa hacer sacrificios y dejar lo tuyo para el final.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Fuego Yang, remover lo que ya no va contigo es algo indicado para hoy.

Trabajo:

Puedes reorganizar tu espacio de trabajo y desechar aquello que no sirve o es muy viejo. Eso te brindara paz en todos los sentidos.

Salud:

Hacer una limpieza energética en tu casa es vital el día de hoy. Algo tan simple como encender un incienso y dejarlo que fluya por el hogar tendrá un gran impacto.

Amor:

Vive tu vida sentimental de manera muy tranquila, ir a restaurantes y estar en un lugar acogedor es ideal.

Dinero:

Intenta ver qué cosas ya no utilizas y si son viables para vender o donar. Podrías sentir satisfacción tanto personal como monetaria.

Consejo: Solo una mano que sabe desprenderse de lo innecesario es capaz de llenarse con lo nuevo.