¿Te vas de viaje?: Tips de expertos para cuidar tu piel en vacaciones

¡Comienza el verano 2022! Y las vacaciones, tras las medidas de relajación luego de la pandemia del COVID, nos dan la oportunidad de elegir nuestro próximo destino turístico para disfrutar de la playa, sol y brisa. Pero, si el calor no es lo tuyo, también puedes escoger el frio, la montaña y naturaleza. Sea cual sea tu decisión como destino para las vacaciones, o si simplemente vas a quedarte en tu ciudad, ten en cuenta que las temperaturas varían de acuerdo a la estación del año y la zona en la que resides.

Por ello, el cuidado facial de tu piel, la cual está expuesta a los cambios bruscos de temperatura como el frio o calor, pueden afectar tu piel, causándole daños que pueden demorar en recuperarse hasta dos semanas, según afirma la dermatóloga Bertha Baum.

Por todo esto, es importante prevenir antes de lamentar, y planear tu rutina de viaje para cuidar tu piel de los cambios drásticos de temperatura los cuales la piel son la primera en notar. Hablamos con la dermatóloga Bertha Baum y el periodista Erick Cuesta ambos de Neutrogena para que nos guiaran un poco más sobre cómo cuidar tu piel y tener una rutina saludable de viaje, conociendo sus consejos y tips.

Además, nos aconsejaron acerca del uso adecuado del nuevo producto de Neutrogena® Sensitive Skin Serum Foundation, diseñado para pieles sensibles, el cual viene en 15 tonos, perfecto para cualquier tono de piel.

Neutrogena® Sensitive Skin Serum Foundation

El problema más común en los viajes y sobre todo si son largos es la piel seca, por eso es fundamental hidratarla. De acuerdo con información de Neutrogena el nuevo Sensitive Skin Serum Foundation es un producto “diseñado para pieles sensibles, una base de multiuso con infusión de suero que brinda múltiples beneficios. Está formulado con Pro-Vitamina B5, un ingrediente clave reconocido por los dermatólogos para ayudar a mantener la barrera de humedad de la piel para una piel de aspecto saludable. Formulado con ingredientes gentiles para la piel que ayudan a dejarla con una sensación suave e hidratada, mientras corrige los tonos y difumina las imperfecciones, además, logra minimizar el aspecto de las arrugas y los poros”.

Ambos expertos recomiendan utilizarlo durante tu rutina diaria de viaje, ya que protege la piel de enrojecimiento, la hidrata adecuadamente y lo mejor es que no posee alcohol, fragancias y esta especialmente diseñado para pieles sensibles.

Una buena recomendación que da la Dra. brinda es combinar este producto con el protector solar que se utiliza diariamente, ya que el Sensitive Skin Serum Foundation no posee protección solar.

“Al momento de viajar, existe una mayor exposición a los agresores ambientales que pueden exacerbar la resequedad y la sensibilidad; el aire recirculado en los aviones, los cambios climáticos repentinos, toman gran parte de la causa de esto. Por lo tanto, es especialmente importante tener a mano los productos adecuados para ayudarte a lograr un régimen ideal para ti, sin comprometer la salud de tu piel”, afirma la dermatóloga.

Por su parte, el maquillador Erick Cuesta nos aconseja aplicar el producto con un brocha o esponja, que el gotero no tenga ningún tipo de contacto con la cara y agitar el producto antes de utilizarlo. Además, recomienda, realizar el famoso contorno de piel, el cual consiste en en esculpir tu cara con la ayuda de luces y sombras para que los rasgos se vean mucho más definidos, con el mismo producto en un tono más oscuro.

¿Cuáles son los beneficios?

• Diseñado para pieles sensibles y probado en todo tipo de pieles

• Formulado con ingredientes nutritivos para la piel como Pro-Vitamina B5

• Cobertura ligera, natural y moldeable que difumina las imperfecciones y el aspecto de los poros

• No comedogénico e hipoalergénico

• Libre de fragancias, parabenos, fatalatos, sulfatos y alcohol

• Disponible en una gama de 15 tonos de aspecto natural para adaptarse a cualquier tono de piel

La Pro-Vitamina B5, de acuerdo con Dermaglos, “actúa como un bálsamo y renuevavisiblemente el estado y apariencia de la piel. Además, mejora la elasticidad, la piel envejecida de forma prematura, regenera y contribuye a tener una piel con apariencia más suave y uniforme”.

Precio: $14.99 en Neutrogena®

Neutrogena® Sensitive Skin Serum Foundation $11.29 en Amazon

Neutrogena® Sensitive Skin Serum Foundation $11.29 en Target

Neutrogena® Sensitive Skin Serum Foundation $12.33 en Walmart

Otros productos de Neutrogena esenciales para tu rutina de viaje

• Neutrogena® Hydro Boost Multi-Use Stick

Para completar tu maquillaje de vacaciones, cuando queremos estar siempre lindas, pero no recargar la piel con un maquillaje muy fuerte, Neutrogena tiene un gran solución para ti. Un producto miltiusos, perfecto para no llevar mucho equipaje y el cual te brinda protección, color, hidratación y te dejará siempre hermosa.

Se trata del Neutrogena Hydro Boost Multi-Use Stick with Smoothing Hyaluronic Acid, una barra tipo labial, el cual esta enfocado para cuidar tu piel y darte color. Con este Multi-Use Stick 3 en 1 podrás añadir color natural a tus mejillas utilizándolo como rubor natural. También sirve como una cremosa barra de sombra para los ojos y finalmente un tinte de labios.

Precio: $12.99 en Neutrogena®

Neutrogena® Hydro Boost Multi-Use Stick $8.69 en Amazon

Neutrogena® Hydro Boost Multi-Use Stick $8.69 en Target

Neutrogena® Hydro Boost Multi-Use Stick $10.33 en Walmart

• Neutrogena® 7-Count Makeup Remover Cleansing Towelettes

Puede que el estar de viaje te mantenga muy ocupada o hasta cansada, pero es demasiado importante, de acuerdo a nuestros expertos, desmaquillarse todos los días, y estar limpiando tu rostro con el producto adecuado. Por ello las toallas 7-Count Makeup Remover Cleansing Towelettes de Neutrogena son esenciales en tu maleta de viaje.

Estas toallas disuelven la suciedad, el aceite, el protector solar y el maquillaje para obtener una piel fresca y de aspecto limpio. Perfectas para viajar por ser tan compactas.

Precio: $2.99 en Neutrogena®

Neutrogena® 7-Count Makeup Remover Cleansing Towelettes $1.97 en Amazon

Neutrogena® 7-Count Makeup Remover Cleansing Towelettes $1.99 en Target

Neutrogena® 7-Count Makeup Remover Cleansing Towelettes $1.97 en Walmart

¿Quién es la Dra. Bertha Baum?

De acuerdo a su página web, la Dra. Bertha Baum es una dermatóloga y cirujana estética certificada por la junta con sede en la Florida, experta en cuidado de la piel que brinda a sus pacientes los tratamientos más actuales y avanzados para todas las afecciones que afectan la piel, el cabello y las uñas. A lo largo de su carrera, la Dra. Baum ha obtenido gran reputación como dermatóloga cosmética de primer nivel al brindar tratamientos de vanguardia, atención al paciente dedicada y personalizada y excelentes resultados estéticos. Además, la Dra. comparte sus experiencias con medios de comunicación de habla inglesa e hispana, sobre nuevas tecnologías y métodos sobre el cuidado de la piel.

De igual manera, por medio de su perfil en Instagram, se puede encontrar recomendaciones e informacion actualizado acerca de los productos que ella recomienda saludables y efectivos para el cuidado de la piel.

Para seguir a la Dra Bertha Baum, entra a su Instagram, aquí.

¿Qué debe de tener tu lista de viaje? Dra. Bertha Baum responde:

• Cobertor de seda para almohada: No pongas tu rostro en almohadas de tela dañinas para tu piel y que además, muchas personas han utilizado. La seda es la tela más suave, ideal para pieles sensibles

• Antifaz para ojos

• Botella de agua: Hidrata tu cuerpo y piel siempre

• Toalla de algodón suave para la cara

• Neutrogena Sensitive Skin Serum Foundation: El maquillaje recomendado por dermatólogos para una apariencia natural y saludable

• Neutrogena Hydro Boost Multi-Use Stick con Smoothing Hyaluronic Acid: maquillaje 3 en 1, fresco y compacto

• Neutrogena 7-Count Makeup Remover Cleansing Towelettes: solución de limpieza rápida

¿Quién es Erick Cuesta?

Erick Cuesta es un periodista, presentador de televisión, maquillador profesional y embajador de marcas estadounidenses con sede en Miami, Florida. Además, es portavoz de la marca de cuidado para la piel, Neutrogena.

De acuerdo con el sitio web Palomera Group, Cuesta es un “periodista y presentador de televisión completamente bilingüe (español e ingles), con más de 13 años de experiencia y que se destaca como autoridad en las áreas de entretenimiento, asuntos sociales y estilo de vida. Sus sólidas conexiones con la comunidad, su conocimiento del negocio de entretenimiento hispano y anglo, sus habilidades periodísticas y su experiencia y presencia frente a las cámaras, le han permitido escribir y presentar programas completos de televisión y programas de noticias en cadenas como CNN en Español, Univision y más recientemente Coral Gables Televisión (PBS) entre otros.

El sitio web continua:

Cuesta ha trabajado en programas de televisión como Tu Desayuno Alegre (Venevision), Al Extremo (TV Azteca), Despierta América (Univision) y Sábado Gigante (Univision) como anfitrión invitado y experto en estilo de vida, además ha fungido como presentador en Showbiz (CNN en Español) y más recientemente se integró al equipo de CGTV como talento y hombre ancla, responsable de la conduciendo del programa Coffee Talk. Cuesta trabajó como editor de entretenimiento para la publicación exclusiva Venue Magazine, donde desarrolló contenido que atraía a una amplia audiencia bilingüe. Su personalidad irreverente y mensaje de superación constante, le han ganado la confianza del público, estableciendo una solidad credibilidad y concretando endosos con importantes marcas como NEUTROGENA, SilkPro USA, Brightline, Hollywood Dermatologist, y iSmile entre otras…

Para seguir a Erick Cuesta, entra a su Instagram, aquí.

¿Cuáles son las tendencias para el verano 2022? Erick Cuesta responde:

El experto Erick Cuesta nos da las tendencias para el verano 2022, en cuanto a maquillaje y colores.

Para la piel, la base será fundamental, acompañado de un brillo adecuado en la cara. Unas cejas limpias y un delineado doble en los ojos acompañaran tu maquillaje diario. Además, el famoso Ombre Lips unos labios sombreados, serán tendencia.

En cuanto a los colores, el naranja, amarillo y verde estarán en furor. Y para los labios, los tonos rojos y derivados, serán la sensación.

Arriésgate y prueba estos productos y consejos para lucir espléndida en las vacaciones de 2022.

