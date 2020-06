Aries – Horóscopo de 9 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Es momento de que pienses en ser más compasivo contigo, no busques en todas las culpas que cargas, busca todo aquello que te hace un buen ser humano y poténcialo. Las culpas ya quedaron en el pasado, es un día para perdonar y seguir.

Dinero:

Cuando te angusties pensando en el dinero recuerda que es una energía que va y viene, lo más importante que debes recordar siempre es evitar entrar en diálogos mentales de escasez.

Salud:

Puedes realizar muchas transformación desde el corazón, comienza por todos esos pensamientos que te limitan a crecer como ser humano y te llevan a tener enfermedades como el dolor de cabeza o las alergias.

Consejo:

Tu tensión emocional predetermina tu reacción inmediata y prematura, eso hace que entres en conflictos fácilmente. Hoy, en vez de reaccionar, debes poner pausa, tranquilizarte y pensar si vale la pena hablar o si es mejor permanecer en silencio y escuchar.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Agua Yin, te encuentras en día de Remover, ideal para remover energías y cerrar ciclos, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Preferiblemente deja a la mente descansar un poco, no te dejes abrumar tanto por las situaciones del día, busca despegar tu carácter de los problemas.

Salud:

Realiza en tu jornada ejercicios donde los movimientos sean lentos y permitan que la mente de aclare. Serán ideales para darte un poco de tranquilidad. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es posible que los obstáculos entorpezcan tus relaciones, sentimientos de tristeza y aburrimiento serán los protagonistas. Es buena idea pensar en diferentes maneras de no dejarse caer en la rutina.

Dinero:

Es importante evitar realizar alguna acción monetaria donde tu dinero esté en riesgo, como apuestas o juegos del azar. Sin embargo, es un buen día para salir de problemas financieros.

Consejo: Einstein dijo: “no puedes esperar resultados distintos haciendo lo mismo”