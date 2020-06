Aries – Horóscopo de 8 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Si tienes algo que te hace sentir incómodo y no puedes seguir en silencio, es hora de que lo compartas antes que digas las cosas como si quisieras acabar con todo. Recuerda, es mejor hablar a tiempo que esperar a que los problemas se hagan más grandes.

Dinero:

Lo que haces te gusta y disfrutas de tu labor, recuerda que es muy importante que el ambiente laboral sea tranquilo, así que procura no discutir con tus compañeros por cualquier motivo, deja que cada uno haga lo que debe hacer.

Salud:

Los dolores de cabeza son más por el control que deseas ejercer y muchas veces no puedes, entonces se te vuelven pensamientos recurrentes, deja el control y ten más confianza en las personas.

Consejo:

Cuando comprendas que no es necesario tener el control de todo lo que sucede, que las personas no requieren que les estén diciendo qué hacer y qué no, vives tranquilamente sin estar preocupado por los demás.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Agua Yang, te encuentras en día de Establecer, apropiado para sentar bases para el futuro, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Tienes todo a tu favor para lograr convencer o persuadir a un grupo de personas en seguir tus ideas, te sabrás expresar y las palabras hablaran por si solas.

Salud:

Los mándalas, los colores o cualquier expresión de creatividad calmarán tus energías y las nivelarán, todo en la vida debe ser un balance. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Te comportarás con gracia y calma ante alguna situación un poco fuera de lugar, tendrás la sensibilidad suficiente para remediarlo antes de que se vuelva algo más grande. Siempre confía en lo bueno.

Dinero:

Conseguirás alcanzar un nivel óptimo en tus finanzas si crees en tu inteligencia y determinación, mantente calmado con los gastos, puedes terminar perjudicado.

Consejo: Sigue siempre tu pasión. Nunca te preguntes si es realista o no. -Deepak Chopra.