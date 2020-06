Aries – Horóscopo de 7 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Es momento de dar lo mejor de ti, de compartir con los tuyos y de hacerlos sentir queridos, valorados y significativos en tu vida. No es bueno que te aísles ante los problemas, recibir y dar amor te llevará a tu centro de nuevo.

Dinero:

Si estás pasando por una situación económica compleja, no te preocupes, tu actitud es la clave. Con la energía que hay disponible en tu signo, puedes mantenerte positivo y ser lo suficientemente creativo para salir de esta situación sin mayor estrés, simplemente son momentos pasajeros.

Salud:

Emocionalmente sueles ser impulsivo o de sensaciones que van mucho más profundo, por eso es importante que entiendas que los momentos de tristeza o de aprendizajes son necesarios, pero no permanentes. Se te está volviendo hábito caer en tus tristezas aún cuando son cosas que tienen solución. Hoy es un día para agradecer y revitalizar la energía de tu cuerpo.

Consejo:

Descansa, es muy importante para ti que prioricen tu bienestar físico y emocional, no le des tantas vueltas a todo lo que te pasa, aprende a fluir. Eres el único que puede brindarte la tranquilidad que requieres.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Metal Yin, te encuentras en día Cerrado, es una energía difícil, que trae complicaciones. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Utiliza este día para descansar, te lo has ganado, es oportuno que la energía del día se encuentre de esta manera para que puedas relajar tu mente.

Salud:

El baile es un gran ejercicio para hoy, te liberará y te hará pasar un rato distinto. Puedes crear un ambiente de felicidad en tu hogar. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tus emociones están muy vividas hoy, te sentirás en la obligación de expresar mucho lo que piensas, déjate llevar y experimenta un ambiente de escucha y comunicación asertiva.

Dinero:

Las energías son influyentes en el dinero, puedes crear oportunidades que te permitan aumentar tus ingresos para así estar en constante crecimiento.

Consejo: Utiliza este día para encontrarte, disfrutar del atardecer, relájate sintiendo la brisa y sonríe.