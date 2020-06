Aries – Horóscopo de 28 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Debes mantenerte consciente de lo explosivo o inoportuno que puedes ser, así que por hoy prudencia con la palabra, no quieres herir a alguien que amas solo por no pensar antes de hablar o por no ponerte en sus zapatos.

Dinero:

A partir de hoy no hay objetivo que no estés dispuesto a lograr, la aventura y los riesgos se vuelven más abundantes y menos evidentes, así que precaución a la hora de invertir de forma inesperada, pero si vas por un propósito o proyecto que ya tenías en la mira, ve por ello y que se tenga el mundo.

Salud:

Marte entró hoy a tu signo y verás que esto te dará el empujón de energía que estabas esperando, todo se pone en orden para salir de ese letargo que tenías, que, aunque para los demás seguías bastante activo, tú sabes que no estabas moviéndote a tu ritmo natural.

Consejo:

Que toda esta energía y ganas de aventura que te dominan no nublen lo que has aprendido sobre el autocuidado durante las últimas semanas. Recuerda que tu bienestar y hacerte cargo de ti solo está en tus manos.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Agua Yang, te encuentras en combinación Direccional en día de Éxito, es uno de los más auspiciosos, apropiado para actividades importantes. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Tienes las capacidades de un líder y debes aprovecharlo para destacarte en tu trabajo, ser sensato con enfrentamientos.

Salud:

Busca realizar actividades en este día que te hagan crecer sin importar si es para tu profesión o crecimiento personal. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Las personas tienen a crear el mito de que las personas Dragón son personas muy malhumoradas que son capaces de aplastar a cualquiera que esté desacuerdo con ellos. es falso, tienes claras tus ideas, pero respetas las demás.

Dinero:

Es un excelente día para ayudar a las personas, si te enteras de un proyecto o una gran oportunidad para invertir tómala en cuenta, porque la energía del día te beneficiará.

Consejo: “El conocimiento es un antídoto para el miedo”. —Ralph Waldo Emerson.