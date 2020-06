Aries – Horóscopo de 27 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

No sigas permitiendo que todos marquen tu destino, no puedes vivir una vida intentando satisfacer las expectativas que todos tienen sobre ti, ¿dónde quedan tus motivaciones y tu autenticidad? La mejor demostración de amor propio es llevar tu esencia por lo alto y defenderla hasta el último minuto.

Dinero:

No dejes que el miedo o el pasado te lleven a pensar un presente y un propósito de escasez, no hay nada que te aleje más del merecimiento que el miedo. Porque en tu caso no es algo que te impulse a ser mejor, es algo que te ata a tus viejas creencias y formas de hacer las cosas, entonces te limitará una visión próspera de tu futuro y de tu presente.

Salud:

Es tu último chance para la pereza, así que puedes aprovechar este fin de semana para descansar y dejar tu cuerpo en reposo, cuidarlo y mimarlo, porque se viene una temporada de mucha acción y energía que tendrás que poner en movimiento.

Consejo:

¿Te has tomado el tiempo de revisar lo lejos que has llegado?, ¿de revisar lo valioso que eres? Si no lo has hecho, es momento que separes el espacio y reconozcas cada una de tus virtudes y bondades, pues eso será tu base para todo lo que viene.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Buey de Metal Yin, te encuentras en Destrucción en día de Peligro, la energía es muy inestable y volátil, procura tener cuidado el día de hoy. Ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Si no logras calmar esa mente podrás generar que tu y tu entorno colapse, la meditación te ayudará mucho este día. Si no sabes de meditaciones en internet podrás encontrar algunas guiadas.

Salud:

Debes relajarte, busca darte un momento para calmar ese huracán de sentimientos y energías. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Utiliza este día para agradecer a las personas que están contigo y te apoyan, recordar buenas experiencias te ayudarán para que calmar un poco tus emociones.

Dinero:

No es un buen día para realizar inversiones o movimientos de dinero y para ti será aún más complicado por la poca claridad que tendrás para tomar decisiones en este día.

Consejo: Apóyate de la energía de las mujeres que te rodean, un consejo de ellas puede sacarte del problema en el que te encuentras.