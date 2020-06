Aries – Horóscopo de 26 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Relacionarte desde el amor, la bondad y la compasión no es lo más fácil para ti, quieres recibir mucho y dar muy poco, aprovecha esta época para permitir que tu esencia recobre su energía y te permitas experimentar una nueva forma de amarte y amar.

Dinero:

Busca un equilibrio entre tu labor y el tiempo que dedicas a los tuyos, no creas que tu labor lo es todo en la vida, el dinero tampoco lo es, el uno alimenta el alma y el otro alimenta el ego, la familia lo es todo, la proyección social es una apariencia.

Salud:

Un plan con horarios te ayudará a enfocarte en lo primordial cuidar de tu salud y de tener tiempo de calidad para ti, recuerda descansar tus ojos haciendo ejercicios para relajarlos y así evitar dolores de cabeza.

Consejo:

Ten presente que la impaciencia siempre te ha llevado a tomar decisiones muy poco acertadas, después viene el arrepentimiento y el tiempo ya no lo puedes recuperar, así que procura no tomar todo personal y antes de responder pensar muy bien lo que vas a decir y el tono que vas a utilizar.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Rata de Metal Yang, te encuentras triangulando en día de Destrucción, es una energía complicada y no promueve buenos resultados. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Las personas te buscarán en este día debido a que tu energía les entregará la tranquilidad que van a necesitar en el día. No tomes actitudes a la defensiva para que evites situaciones complicadas y amargas.

Salud:

Es un día para meditar o orar, práctica el agradecimiento para multiplicar tus bendiciones. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

La energía como se mencionó en tu ámbito laboral será igual para tus relaciones interpersonales, las personas querrán estar cerca de ti para encontrar estabilidad en el día.

Dinero:

No es un buen día para tomar decisiones importantes, sobre todo si se trata de dinero, mantente alejado de los gastos por más mínimos que parezcan no es un buen día.

Consejo: Valiente no es la persona que no tiene miedo, sino la que a pesar de sentirlo sigue adelante.