Aries – Horóscopo de 25 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Comienza a escuchar tu corazón y hazle caso a tu intuición, deja el resentimiento y saca de tu sistema todos esos sentimientos que no te dejan avanzar, no temas mostrarte más vulnerable y verás que todo comienza a fluir a tu favor.

Dinero:

Todo se está poniendo en orden, verás que tu trabajo y el tiempo que le has dedicado te traerá cosas maravillosas, algunas cosas no puedes controlarlas, sin embargo, sabes que dejar de poner energía en ello te permite llevar tu atención a cosas más importantes para ti.

Salud:

Procura priorizar tu bienestar, no quieres reconocer que tu labor te está generando angustia y descansas muy poco, es mejor reconocer lo que te está sucediendo y buscar una solución muy pronto, si requieres ayuda búscala.

Consejo:

Algunas veces crees que te encuentras solo y que nadie te ayuda, es más tu percepción emocional que la realidad, hay muchas personas a tu lado, siempre están cuando lo requieres, te aman de verdad, tan solo reconoce que están contigo y agradécelo.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Tierra Yin, te encuentras en día de Inicio, es un día para realizar comienzos suaves y actividades rutinarias. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Es muy importante que tu agenda sea muy realista para que la puedas cumplir, no te llenes de cosas que sabes que podrás cumplir.

Salud:

Relajar tu mente, respirar y controlarte es muy importante para hoy, realiza actividades que sabes que te calman y te suben el ánimo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Si así lo deseas puedes cambiar pequeñas actitudes en ti, como la exageración y la impulsividad. Todo está en que el esfuerzo que le pongas.

Dinero:

No te comprometas a invertir, prestar o dar tu dinero, no es un día ideal, cuida tu patrimonio y espera una mejor energía.

Consejo: “El que domina a los otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso” –Lao Tze.