Aries – Horóscopo de 24 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Amor:

No permitas que las emociones te controlen, tú eres el único que tiene el poder de controlar esas riendas, así que hazte cargo y si no sabes cómo hacerlo ¡pide ayuda! Cuando dejas que tu mente te controle estás restando poder a todo lo que eres, así que asúmete por completo y verás todo el bienestar que traes a tu vida y a tus relaciones cercanas.

Dinero:

El dinero va y viene, por más que quieras es imposible retenerlo y cuando lo retienes es como si no lo tuvieras, porque no estás haciendo uso de él. Cuando trabajas con un propósito verás que el dinero fluye con objetivos claros, cuando no es como una fuga constante de la que no puedes sacar provecho. ¿Qué quieres para ti?

Salud:

Es importante que priorices tu bienestar y no te dejes derrumbar, no pares de ejercitarte, de cuidar tu cuerpo y de hacer lo necesario para mantener un equilibrio en tu mente. Son pilares fundamentales que te harán sentir seguro y capaz de lograr lo que sea que tengas en la mira.

Consejo:

Mantén tus propósitos, no dejes que se desmoronen solo por tener un día que parece no ser tan bueno como los demás. Pronto tendrás una recarga de energía muy valiosa, para la que necesitas tener bases sólidas con las que puedas comenzar a construir a toda máquina.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Perro de Tierra Yang, te encuentras en Choque en día Estable, ideal para sentar las bases del futuro y garantizar el largo plazo. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Evita llenarte de angustia por situaciones que aún no han ocurrido, es mejor que pienses en estructurar un nuevo plan de acción, para delegar y organizar tu estructura laboral.

Salud:

Debes despejar tu mente, estás en un día de muchas complicaciones. Trabajar con la tierra podría ayudarte. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Defenderte y dar tus opiniones no servirán mucho el día de hoy, la otra persona no te entenderá. Es mejor dedicarse a escuchar y ser receptivo con lo que te dicen. No te preocupes, tendrás tu día para expresarte.

Dinero:

Para evitar toparse con sorpresas negativas, lo mejor es ser muy precavido y no realizar ningún movimiento el día de hoy.

Consejo: “La virtud de cada ser humano, es saber mantener el equilibrio ante sus victorias y no caerse ante sus derrotas.” -Cedra L.