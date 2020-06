Aries – Horóscopo de 23 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Con el inicio de la temporada de Cáncer y Mercurio retrógrado en el mismo signo debes ser cuidadoso con tus palabras en el ámbito familiar, puedes estar un poco más sensible de la cuenta así que es momento de mirar todo con una perspectiva amplia y evitar tomarte personal las cosas que no lo son.

Dinero:

No pienses que por estar en una situación compleja económicamente debes aceptarlo todo, permitir cualquier tipo de trato o aceptar todas las propuestas laborales que lleguen. Recuerda que a quien no sabe lo que quiere, cualquier cosa le sirve, así que piensa qué tanto te estás alejando de tu propósito por necesidad económica.

Salud:

Te puedes estar sintiendo bloqueado o saturado en algunos aspectos de tu vida, pero es normal, hay muchos planetas retrógrados que están potenciando esta sensación. Para reducirla o mejorar la fluidez en tu vida, debes ejercitarte y comenzar por poner en movimiento tu cuerpo, verás que lo demás responderá por correspondencia a lo que hagas.

Consejo:

No tengas miedo a vivir una vida con propósito, con alegría y siguiendo la pureza de tu corazón, miedo debería darte vivir una vida sin dicha y sin disfrute. Recuerda que tu hoy, el momento presente es lo que te debe brindar gratitud y plenitud, ¿qué estás haciendo para disfrutar tu presente?

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Fuego Yin, te encuentras en día de Balance, es apropiado para buscar resultados favorables, sin embargo, la energía estará un poco dispersa. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Apégate en este día a las actividades rutinarias, estas serán las que te ayudarán a alcanzar tus metas, no le niegues la ayuda a los que te puedan necesitar. Actividades didácticas, como un curso virtual o leer sobre temas de tu interés son opciones muy buenas para hacer hoy.

Salud:

Los aromas tienen grandes influencias en ti, para activar tu concentración y tu eficiencia puedes poner una esencia que te guste. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Notarás como los problemas en tus relaciones empiezan a tener un final, si lo aprovechas podrás crear comienzos refrescantes.

Dinero:

Notarás que las cosas que no estaban saliendo tal cual lo planeaste empezaran a mejorar, esto debido a la energía que te acompaña en este día.

Consejo: La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a otro.