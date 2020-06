Aries – Horóscopo de 22 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

En el amor no puedes aplicar lo mismo que en los proyectos, me cansé y cambio, el amor implica compromiso por parte y parte, por eso muchas veces no mides tus palabras y buscas que tu pareja sea quien tome la iniciativa de terminar para poder quedar como la víctima.

Dinero:

Estás entusiasmado con el nuevo proyecto que tienes, busca rodearte de personas con ese mismo entusiasmo para que pueda salir todo avante, sin embargo, ten cuidado en creer que puedes mandar a todo el mundo como un gran jefe, busca ser líder.

Salud:

Dedícate a descansar, compartir con la familia jugando o viendo películas, disfrutando de comer juntos en la mesa, abrazando a los tuyos y haciéndolos sentir seguros y amados.

Consejo:

Todo con calma y en la intimidad del hogar es mejor, no lleves tus inconformidades a compartirlas con otros cuando en tu hogar ni siquiera saben lo que te está sucediendo, primero ellos y luego busca ayuda por fuera.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Mono de Fuego Yang, te encuentras Triangulando en día Lleno, la energía de este día promueve la abundancia, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Para poder recibir en este día deberás antes que todo entregar más de ti, las personas pueden solicitar mucho en este día por la energía que te acompañará sumada con tus buenos y sabios consejos.

Salud:

Procura tener preparado un ritual de relajación para el final del día, lo necesitarás. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Así como tiendes a castigar las malas amistades, debes premiar a las amistades que no te han fallado a lo largo del tiempo.

Dinero:

Es un buen día para pedir ayuda financiera en caso de necesitarla, recuerda que tu puedes mas que tu orgullo.

Consejo: Valiente no es la persona que no tiene miedo, sino la que a pesar de sentirlo sigue adelante.