Aries – Horóscopo de 20 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja.

Amor:

Hoy no permitas que te gane la impaciencia. Recuerda que tú eres quien puede tener el control de tu emociones, no al revés, al fin de cuentas eres tú quien toma la decisión final. Una vez más la recomendación es: pensar antes de hablar.

Dinero:

Las cosas no han salido como querías, pero eso no significa que estén peor que antes o que estés en una mala racha. ¿Por qué cuando pasa algo bueno es un milagro, pero cuando es al revés crees que es algo permanente? Ten coherencia.

Salud:

Debes ver tu cuerpo desde una nueva perspectiva, salirte de lo que ya conoces y de como ya te concibes a ti mismo. Así podrás encontrar en ti virtudes y fortalezas que no sabías que tenías integradas. Cada día tienes un cuerpo nuevo porque tus células son diferentes, usa eso a tu favor para mirarte como un milagro que sucede a cada instante.

Consejo:

Cada uno tiene sus ritmos y el universo también, así que asegúrate de comprender los tuyos para ser más empático con los demás. Las flores necesitan tiempo para florecer, no lo van a hacer solo porque se lo exijas.



DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Madera Yang, te encuentras en día de Establecer, apropiado para sentar bases para el futuro, sin embargo, no es el más propicio. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Evita involucrarte en problemas el día de hoy, las situaciones pueden pasar de ser una brisa fresca a un huracán irreparable si no cuidas tu actitud y la forma en la que respondes.

Salud:

La meditación te ayudará a que puedas mejoras tu cuerpo y tu mente, si te encuentras en paz contigo, tu entorno estará en paz. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puedes aprovechar el día para revisar cuáles amistades están para ti y cuáles no. Los que no te aporten, no hacen nada contigo. Quédate con lo que te brinde armonía.

Dinero:

No es un día apropiado para que te involucres en temas financieros, hay mucha inestabilidad en las situaciones y no es favorable para la toma de decisiones.

Consejo: Debemos estar dispuestos a renunciar a la vida que hemos planeado para poder vivir la vida que nos está esperando. -Joseph Campbell.