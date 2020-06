Aries – Horóscopo de 19 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Cuando piensas en ti y no te visualizas es porque realmente no te amas, es muy importante que comiences a reconocerte y aceptar tu cuerpo, tu esencia y te reconcilies contigo mismo, así descubre quién es el verdadero amor de tu vida.

Dinero:

Construye desde tu pasión y ganas por hacer lo que realmente deseas, es muy sencillo decirlo en voz alta para que lo integres, lo interioricen y respetes lo que tu intuición te está diciendo, la quieres callar ella es más fuerte.

Salud:

Cuando te enfermas es porque realmente estás en desequilibrio, la enfermedad puede ser una respuesta de situaciones internas que no has atendido. Saque es momento de revisar y hacerte cargo de ti mismo.

Consejo:

Remodelar sería una buena forma de poner atención en algo que te gusta y disfrutas haciendo, no permitas que el miedo a no poder te limite, comienza a priorizar y ejecútalo.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Agua Yin, te encuentras en día Cerrado, la energía de este día es bastante inmóvil y no promueve buenos resultados, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Se cuidadoso con este día en el trabajo, no asumas posturas desafiantes como es de costumbre cuando no están de acuerdo contigo, solo se mas abierto a escuchar otros pensamientos.

Salud:

Debes relajarte, un buen baño o si puedes actividades que requieran de agua te ayudarán. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Asume tus relaciones con más responsabilidad y respeto. Las relaciones firmes y sinceras te ayudarán con tu humor y tolerancia.

Dinero:

No realices inversiones, de hecho, en este día intenta no gastar en lo absoluto, mucho menos prestes dinero sobre todo si estarás esperando que te lo devuelvan.

Consejo: Una vez que tomas una decisión, el universo entero conspira para hacer que ocurra. -Ralph Waldo Emerson.