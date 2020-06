Aries – Horóscopo de 18 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Evita reaccionar de manera exagerada ante alguna situación con familiares, amigos o pareja, mantén la calma y busca gestionar a través del diálogo cualquier inquietud que tengas al respecto, cuídate de hacer dramas.

Dinero:

En lugar de estar pensando en lo que debes, piensa mejor en que esas inversiones te permiten el alimento, el hogar, la familia, la salud, el vestido, la educación, por lo tanto, agradece que el universo siempre da y nunca quita.

Salud:

Deja la tensión que tienes por estar preocupado, deja las cargas las tuyas y las ajenas. Ocúpate de tu cuidado, el ejercicio te ayuda a elevar tu energía y te da la capacidad de cambiar tu actitud.

Consejo:

Ocúpate primero de solucionar lo que debas solucionar, luego ayuda a quien desees a gestionar sus angustias, no pretendas ayudar a otros cuando no haces nada por organizar tu vida.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Agua Yang, te encuentras en día Abierto, apropiado para sentar bases del futuro, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Tienes las capacidades de un líder y debes aprovecharlo para estar presente para tus compañeros y tu trabajo, sin embargo, debes dedicar un tiempo para descansar.

Salud:

No tomes la actividad física a la ligera, intenta crear un plan de ejercicio al cual te puedas apoyar en la semana. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puede que hoy te sientas más obstinado de lo normal y quieras permanecer solo y tranquilo, regálate un espacio para que puedas estar solo contigo.

Dinero:

No tomes decisiones muy arriesgadas este día, al menos que sea para establecer tu futuro.

Consejo: Permítete un tiempo para compartir contigo mismo, sin ser rudo con tu entorno.