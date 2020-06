Aries – Horóscopo de 2 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

El amor de pareja se está fortaleciendo, cuando los dos se sintonizan y comparten desde el corazón todo es más fácil entre ustedes, así que pon ese sentimiento a tope y escucha el deseo de seguir adelante.

Dinero:

Tienes muy buena intuición para los negocios, aprovecha esta energía para recibir un dinero extra que ayudará a equilibrar tus finanzas. En tu labor te está yendo muy bien y te sientes a gusto por ello.

Salud:

El cansancio se está acumulando, requieres salir a caminar más seguido y tomar el sol, despejarte de la rutina y respirar profundamente para seguir con lo que te corresponde.

Consejo:

Recuerda que la gratitud es un ejercicio diario, así el universo siente la vibración y esta se expande, llegará a modo de bendición para muchas personas.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Rata de Fuego Yang, te encuentras Triangulando en día de Peligro, es una energía muy volátil e inestable. Ten en cuenta estas recomendaciones para aprovechar tu día.

Trabajo:

Compartir tu conocimiento con tu equipo será sumamente vital para que todos puedan alcanzar sus objetivos, ten presente que ellos valoran mucho tu opinión, en especial este día.

Salud:

Si te encuentras haciendo ejercicio ten cuidado, los ejercicios de concentración te ayudaran más. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Sé cuidadoso sobre cómo reflejas tu comportamiento frente a las personas que quieres, puede que no capten tus intenciones y terminen ofendidos.

Dinero:

Hoy la energía del día no promueve buenos resultados financieros, es mejor esperar un mejor día para que aproveches tu energía.

Consejo: Cuando soplan vientos de cambio algunos construyen muros, otros molinos, tienes que decidir quién vas a ser.