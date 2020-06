Aries – Horóscopo de 1 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 1 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Tu energía se está renovando, toma consciencia de las personas que tienes junto a ti, reflexiona quiénes aportan a tu vida y quienes tan solo están por pasar el rato, de eso también se trata el amor propio.

Dinero:

Procura llegar a acuerdos con tus socios para que todo se desarrolle de una manera positiva y puedan llevar a feliz término esos acuerdos dentro de la cordialidad y armonía, recuerda la importancia de separar lo laboral de lo personal.

Salud:

Debes encontrar la forma de alcanzar el equilibrio y la estabilidad emocional para que todo lo que has logrado en este tiempo se vuelva una condición de vida, así puedes mantenerte con el bienestar alcanzado.

Consejo:

Hoy la vida te demuestra que si disfrutas de tu alegría con los demás y que si utilizas tu empatía de una manera natural, subirás tus ánimos y recuperarás el optimismo que has estado perdiendo.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Madera Yin, te encuentras en día de Destrucción, es una energía muy negativa, evita las actividades importantes. Ten en cuenta las recomendaciones para este día.

Trabajo:

Es muy importante que tu agenda sea muy realista para que la puedas cumplir, no te llenes de cosas que sabes que podrás cumplir. El día tiene muchos retrasos es mejor prevenir.

Salud:

Relajar tu mente, respirar y controlarte es muy importante para hoy, realiza actividades que sabes que te calman y te suben el ánimo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Si así lo deseas puedes cambiar pequeñas actitudes en ti, como la exageración y la impulsividad. Todo está en que el esfuerzo que le pongas.

Dinero:

No te comprometas a invertir, prestar o dar tu dinero, no es un día ideal, cuida tu patrimonio y espera una mejor energía.

Consejo: “El que domina a los otros es fuerte, pero el que domina a sí mismo es poderoso” –Lao Tze.