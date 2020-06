Aries – Horóscopo de 17 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Eres muy poco romántico, piensas que eso es para la televisión o el cine, puedes ser romántico teniendo un detalle con tu pareja para compartir tiempo juntos, no es necesario hacer una gran inversión, el solo hecho de buscar el momento adecuado ya es un buen detalle.

Dinero:

Pon límites a la hora de hacer tu labor, lo haces incansablemente y eso va minando tu salud poco a poco, es muy importante tener horarios y respetarlos, así puedes cumplir con todo lo que quieras hacer fuera de tu trabajo.

Salud:

Sal a caminar, disfrutar del día requieres llenarte de sol y naturaleza, aprende a mirar con los ojos de la gratitud todo lo que te rodea, el tiempo para tu bienestar es esencial, no lo olvides.

Consejo:

Recuerda que al exigirte tanto los más afectados también son tu familia, amigos y pareja, te vuelves irritable y ellos no tienen porqué pagar por las decisiones que tomas, así que pon pausa para que disfrutes tu día a día.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Metal Yin, te encuentras en Daño en día de Recibir, promueve retornos y recompensas esperadas, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Evita involucrarte en algún problema legal, si estar finalizando o iniciando un contrato es mejor que te tomes tu tiempo para leerlo detalladamente. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Busca la calma haciendo actividades que te distraigan, intenta leer un libro, ver una película, estudiar o aprender algo nuevo. Serán de gran ayuda. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tu familia no será de gran apoyo para ti hoy, existirán varias discusiones que pondrán a prueba tu confianza hacia ellos. Fíate sólo de aquellos que consideres relaciones reales.

Dinero:

Te encontrarás estancado y con una mente llena de pensamientos, no es apto involucrarte en nada que tenga que ver con finanzas. Tus condiciones para tomar decisiones no serán las óptimas.

Consejo: Tus mejores aliados en este día serán los hombres, procura escoger la persona indicada que te pueda sacar de problemas.