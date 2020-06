Aries – Horóscopo de 16 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Recurre a tu intuición para saber qué puedes hacer con tu familia y pareja, si existe algún tipo de disgusto entre ellos es mejor buscar una reconciliación, todos se están desgastando por algo que se puede perdonar y dejar en el pasado.

Dinero:

Es posible que puedas cambiar algunas cosas en tu forma de hacer tu labor, habla con tus jefes, tienes ideas muy buenas. Tu creatividad en estos momentos está en todo su esplendor, no desaproveches este momento, arriésgate.

Salud:

Procura tener calma, todo no es cuando tú quieres, recuerda que todo sucede en el momento perfecto, ni antes ni después. No te alteres, eso te descompensa y terminas con tu sistema nervioso afectado.

Consejo:

Todo tiene solución, no entres a cuestionar lo que sucede; si puedes hacer algo para contribuir en esa solución hazlo, de no ser así es que no te corresponde, dar un paso atrás es reconocer la autoridad del universo.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Metal Yang, te encuentras en combinación Direccional en día de Éxito, es el día mas propicio, con retornos más abundantes, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovecharlo.

Trabajo:

Tu trabajo puede estar lleno de éxitos y retos únicamente si te lo permites, tu actitud tiene que estar disponible para que lo puedas lograr.

Salud:

Realizar actividades este día será la clave, sobretodo si es temprano o de tus primeras actividades en el día. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Comparte con tus amistades, ve oportunidades de crear proyectos en conjunto, puede salir algo interesante de la conversación.

Dinero:

No tengas miedo en tomar una decisión importante, debes ser muy valiente y con iniciativa el día de hoy, todo saldrá bien.

Consejo: La cosa más importante que hacer si te encuentras en un hoyo es dejar de cavar. -Warren Buffett.