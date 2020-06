Aries – Horóscopo de 11 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Querrás pasar mucho tiempo con tu familia y amigos, de alguna u otra forma querrás reactivar tu vida social y compartir con esas personas que son importantes para ti. Vas a tener despiertas todas tus emociones románticas, así que aprovecha para pasar tiempo con tu pareja y para expresar todo lo que sientes.

Dinero:

Es importante que te proyectes, que revises dónde realmente eres feliz y qué quieres hacer profesionalmente. Verás que comenzarás a recibir señales que te dan la confianza necesaria para orientarte hacia tu éxito personal.

Salud:

Debes tener cuidado con los deportes extremos o con actividades de alto riesgo, igualmente es recomendable que pongas atención a tus emociones para evitar reacciones impulsivas de las que luego te puedes arrepentir, la invitación es a pensar antes de hablar.

Consejo:

Debes darte tu puesto en tu vida y en la de los demás, aunque puedes ser muy determinado, cuando amas puedes ser muy vulnerable y eso no te puede impedir poner los límites.



DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Madera Yin, te encuentras en combinación Doble en día de Balance, ideal para equilibrar las energías con acciones, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Debes tener mucho cuidado con que la autoridad que ejerces no se vuelva en tu contra, deberás controlar muy bien tus palabras y el tono con el que te expresas.

Salud:

Hoy te puedes sentir un poco triste, sin embargo, música de piano relajante te ayudara a sentirte mejor. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Si has estado teniendo problemas con tus relaciones, notaras que dejando a un lado tu caparazón y mostrando tus sentimientos lograras resolver todos los conflictos en los que te encuentras.

Dinero:

No es un buen día para para sacar tu dinero de tu bolsillo, mantente enfocado en tus metas. En caso de que se te presente un proyecto que no puedas dejar pasar, comprométete solo de palabra.

Consejo: Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. -Eleanor Roosevelt.