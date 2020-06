Aries – Horóscopo de 10 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Confía en tu pareja, no hay motivos para estar dudando de sus sentimientos o de lo que hace, si tienes alguna duda es mejor que dejes de suponer y busques cómo solucionar a través del diálogo.

Dinero:

Si estás pensando en cambiar de labor es el momento para hacerlo, la energía está dispuesta para que lo hagas, si requieres de consejo o asesoría búscalo para que estés seguro de que las opciones que tienes sean las mejores.

Salud:

Sal para caminar, haz un deporte que te guste mucho, procura alimentarte muy bien y evita comer a deshoras, los horarios te ayudan a ser organizado y mantener una rutina.

Consejo:

Es muy importante que te hagas cargo de tus cosas, si tienes algunos trabajos en casa que aun no terminas es el momento para hacerlo, no los aplaces más, es un pendiente que aún tienes.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Mono de Madera Yang, te encuentras Triangulando en día Lleno, es una energía que aporta muchas retribuciones, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Tienes las capacidades de un líder y debes aprovecharlo para destacarte en tu trabajo, procura ser sensato con enfrentamientos, las personas te admiran.

Salud:

Es un gran momento para conectarte con tu espiritualidad, orar o meditar de dará mucha claridad para ver lo que antes no veías. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Construye relaciones, es un buen día para crecer tus relaciones interpersonales, no serás sociable al menos de que te lo propongas.

Dinero:

No tengas miedo en tomar una decisión importante, debes ser muy valiente y con iniciativa el día de hoy, es un buen día para pedir ayuda.

Consejo: No tengas miedo de ser excéntrico por tus opiniones, cada opinión ahora aceptada fue excéntrica algún día. -Bertrand Russell.