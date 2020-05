Aries – Horóscopo de 3 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 3 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Debes estar atento a las señales, una persona está muy interesada en ti, así que no la asustes con tu actitud de sabelotodo, compórtate como eres realmente y deja que sea otro el que más hable y se destaque.

Dinero:

Si deseas cambiar de labor puedes hacerlo, ahora es un buen momento en pensar en tu crecimiento profesional y personal, tus finanzas están aseguradas.

Salud:

Tu salud emocional es muy importante, no dejes que las cosas tomen un mayor tono, si deseas hablar hazlo lo antes posible, no hay razón para seguir evadiendo tu realidad.

Consejo:

No hay necesidad de vivir de las apariencias, es mejor que busques como agradarte a ti mismo antes que a los demás, se más consciente de tu hacer en este mundo, el propósito es lo que nos hace vibrar.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Fuego Yang, te encuentras en día Lleno, sin embargo, hay energías del día que son muy desfavorables, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Es un excelente día para proyectarte. Deberás de buscar un espacio cómodo donde solo te encuentres tu, coloca una música relajante a tu preferencia, cierra los y ojos y visualiza donde vas a estar en el futuro.

Salud:

La respiración es esencial para calmar emociones efusivas y exageradas, como la rabia o la impaciencia. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Sabes que no eres bueno ocultando tus sentimientos, así que no le des mas larga y conversa de como te sientes, será la única forma de solucionar tu situación.

Dinero:

No es un buen día para realizar movimientos de dinero, la energía no te favorece y tu patrimonio podría resultar perjudicado.

Consejo: Recuerda que no puedes guiar el viento, pero puedes cambiar la dirección de tus velas.