Aries – Horóscopo de 2 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

El amor hoy te hará sentir feliz y apreciado, tienes mucho qué agradecer. Tu pareja te acompaña y comprende, cambia tu actitud hacia los tuyos, menos rigidez y más amor.

Dinero:

Mira todo lo que tienes ahora, nada te hace falta. En tu labor eres reconocido por tu buen empeño, los compañeros y jefes te valoran por lo que haces, tu disposición en tu labor es admirada y respetada.

Salud:

Requieres mejorar tu alimentación y hacer un plan de ejercicios, ahora hay muchas formas para hacerlo, solo es cuestión de buscar lo que te gusta y poner los horarios.

Consejo:

Cuando dejes de controlar lo que haces y lo que hacen los otros, vas a sentir el cambio en tu cuerpo físico y mental, sabrás que llevas cargas que no te corresponden y dejas de ser la víctima.



DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Madera Yin, te encuentras en día de Remover, no es un buen día para tomar acción al menos de que sea para remover la mala energía, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Es posible que hoy te atrases en algunas tareas laborales, lo importante es no caer en la desesperación y mejor crear un plan para ponerse nuevamente al día.

Salud:

Excelente día para realizar una limpieza energética, tanto en tu casa como en ti mismo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Ser espiritual será la clave y si lo puedes compartir con tu pareja y tu familia mucho mejor, busca meditar sobre ti en este plano terrenal.

Dinero:

No es un buen día para realizar diligencias a bancos o hacer negocios con clientes, las actividades podrán retrasarse y habrá inconvenientes en tu camino. Recuerda en lo mínimo salir de casa.

Consejo: Valiente no es la persona que no tiene miedo, sino la que a pesar de sentirlo sigue adelante.