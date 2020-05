Aries – Horóscopo de 26 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Todo en familia se resuelve más rápido, cuenta con ellos y fortalece el vínculo que los une, siempre habrá alguien dispuesto a escucharte y ayudarte, es con quienes compartimos nuestros primeros años.

Dinero:

La tranquilidad y la calma son fundamentales en este momento, así puedes entender lo que sucede y no entras en conflictos innecesarios, ten la certeza que tu situación financiera está mejorando.

Salud:

El ejercicio y la buena alimentación son fundamentales para mantener tu energía vital en alto, también ayudan a tus defensas y así puedes pasar el día con mejor disposición.

Consejo:

Sal a caminar un rato, te hará mucho bien conectarte con la naturaleza y cambiar de ambiente, sal a respirar y a disfrutar de todo lo que te rodea.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Tierra Yin, te encuentras en día de Establecer, es apropiado para sentar bases para el futuro, ten en cuenta estas recomendaciones en este día.

Trabajo:

Debes de ser paciente e intentar mantenerte calmado, hoy en día de Establecer saldrás de los problemas que parecía no tener salida.

Salud:

Realizarte baños con sal marina o un simple baño relajante, puede ayudarte a visualizar mejor tus metas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Es un excelente día para compartir con tu parejas sus pasatiempos, interactúa con los gustos de las personas que sean especiales para ti y así crearás un lazo más fuerte.

Dinero:

No es un día favorable para que hagas movimientos de dinero o incluso para comprar y pedir dinero prestado, es mejor que esperes un mejor día.

Consejo: El mantra que deberás decir el día de hoy es: “Ningún problema me robará la paz, puesto que no son eternos”.