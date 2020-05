Aries – Horóscopo de 25 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Llega el momento de ir adentro, de ocuparte de ti mismo y de dejar de sacar excusas con la que escudas tu miedo a enamorarte, a compartir. Debes ser consecuente, ¿quieres realmente una pareja? Si es así, ábrete al amor.

Dinero:

No te ahogues por pensar en tu situación financiera, es importante que hables con alguien y busques ayuda en caso de necesitarla. No todo lo puedes ni lo tienes que resolver solo.

Salud:

No decaigas tan fácilmente, está bien estar triste algunas veces, pero si es algo muy constante o sientes que no puedes salir solo de ahí, debes buscar ayuda. No permitas que tu mente te controle, es a ti a quien le pertenece.

Consejo:

Debes priorizar tu bienestar, es necesario que salgas de todos aquellos lugares que te hacen daño y te alejes de todas esas personas que no permiten que desarrolles todo tu potencial.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Tierra Yang, te encuentras en combinación Directa en día Cerrado, es una energía que no promueve buenos resultados, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Tienes las capacidades de un líder y debes aprovecharlo para estar presente para tus compañeros y tu trabajo, sin embargo, debes dedicar un tiempo para descansar.

Salud:

No tomes la actividad física a la ligera, intenta crear un plan de ejercicio al cual te puedas apegar en la semana. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puede que hoy te sientas mas obstinado de lo normal y quieras permanecer solo y tranquilo, regálate un espacio para que puedas estar solo contigo.

Dinero:

No tomes decisiones muy arriesgas este día, al menos que sea para establecer tu futuro.

Consejo: Permítete un tiempo para compartir contigo mismo, sin ser rudo con tu entorno.