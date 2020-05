Aries – Horóscopo de 24 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

El amor propio es tan fundamental en estos momentos como cualquier otro tipo de amor, el amor comienza en ti, si te amas lo suficiente puedes amar a otros desde la intensidad de tus sentimientos.

Dinero:

Pronto estarás recogiendo los frutos de todo lo que has cosechado, no te impacientes ni seas impulsivo a la hora de tomar una decisión con respecto a tu labor.

Salud:

Sabes que entras en conflictos que te desgastan, procura calmar tu mente y buscar la paz que tanto se te escapa, debes escuchar más y así evitas responder sin filtro, ponle corazón a tus palabras.

Consejo:

Sabes que eres un ser muy especial, te descuidas en lo fundamental, los cambios no son tantos y se hacen desde el corazón, simplemente recurre a la calma.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Fuego Yin, te encuentras en daño con el Conejo, la desconfianza rondará por tu mente.

Trabajo:

Evita involucrarte en algún problema legal, si estar finalizando o iniciando un contrato es mejor que te tomes tu tiempo para leerlo detalladamente. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Busca la calma haciendo actividades que te distraigan, intenta leer un libro, ver una película, estudiar o aprender algo nuevo. Serán de gran ayuda. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tu familia no será de gran apoyo para ti hoy, existirán varias discusiones que pondrán a prueba tu confianza hacia ellos. Fíate solo de aquellos que consideres relaciones reales.

Dinero:

Te encontrarás estancado y con una mente lleva de pensamientos, no es apto involucrarte en nada que tenga que ver con finanzas. Tus condiciones para tomar decisiones no serán las óptimas.

Consejo: Intenta compartir tus emociones con el género masculino, serán de gran ayuda y te darán consejos acertados.