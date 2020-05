Aries – Horóscopo de 23 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Te estás olvidando de los detalles y crees que para tu pareja solo es importante tu presencia, recuerda que también hay ausencia en presencia, ten cuidado así puedes terminar deteriorando tu relación.

Dinero:

Crees que todo en tu labor avanza muy lentamente, no vayas a declinar y dejar lo que has logrado hasta el momento, no todo da frutos inmediatamente, nada te hace falta así que espera, es lo más prudente.

Salud:

Procura estar muy sereno al momento de asumir responsabilidades con respecto a tu familia, se pueden presentar conflictos por malentendidos, se muy claro y prudente al hablar.

Consejo:

Recuerda que la prudencia debe ser tu principal aliada sobre todo a la hora de criticar y juzgar los errores de quienes te rodean, haz todo lo posible por controlar sus reacciones instintivas.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Fuego Yang, te encuentras en combinación Direccional en día de Recibir, promueve retornos y recompensas que se han estado esperando, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Solo tu te podrás permitir recibir este día, al encontrarte en combinación te sentirás muy alegre y algo ansioso, debes buscar maneras de controlarte.

Salud:

Para reforzar tu conexión contigo mismo/a puedes concentrar tu energía en meditar y remover ataduras. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No tengas miedo en que te acepten como eres, tu carácter es parte de ti y deben reconocer lo bien que te hace cuando esta bien aplicado.

Dinero:

Se prudente con los gastos, podrías terminar tomando una mala decisión por comprometerte con familiares o amigos.

Consejo: Más vale pasos cortos, pero firmes, que pasos largos y sin equilibrio.