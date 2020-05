Aries – Horóscopo de 21 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Procura hablar con la verdad sin ser hiriente, así puedes entrar a dialogar más fácilmente, sin buscar culpables ni entrar a discutir al querer imponer tu pensamiento.

Dinero:

Hoy es un día de estabilidad financiera, tu labor está bien remunerada y te gusta lo que haces, cuando laboras en tu pasión todo llega por añadidura.

Salud:

Busca ayuda si la requieres para esas dolencias del cuerpo, debes tener en cuenta que eres cuerpo, mente y espíritu, ¿qué tanto haces para tener en equilibrio estas tres energías?

Consejo:

Es momento que te reconcilies contigo mismo, tienes muchas culpas sobre los hombros y no es necesario cargarlas, habla con quien creas puede ayudarte y corta esos acuerdos y contratos realizados por tanto tiempo.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Rata de Madera Yang, te encuentras Triangulando en día de Peligro, es una energía muy volátil e inestable, ten en cuenta estas recomendaciones para evitar complicaciones.

Trabajo:

La gente te contactara mucho este día ya que, aunque no te des cuenta tu energía lograra calmar a las personas, procura brindar tu consejo.

Salud:

Debes relajarte, un buen baño o si puedes actividades que requieran de agua te ayudarán. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Manejas el don de la palabra, pero deberás estar en los zapatos de la otra persona para saber que es lo que necesita de lo contrario podrías terminar lastimando.

Dinero:

No es un buen día para tratar con compras o gastos, la inestabilidad del día te podría envolver en situaciones incomodas.

Consejo: “Solo sabiendo quienes somos podremos empezar a ser mejores para nosotros mismos y para los demás” –Jorge Bucay.