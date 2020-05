Aries – Horóscopo de 20 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Las relaciones se basan en la verdad, los secretos siempre salen a la luz, si ya no deseas estar más en pareja es mejor no continuar, esa persona merece respeto de tu parte.

Dinero:

Es muy importante que sigas organizando y controlando tus finanzas, las compras se pueden volver un dolor de cabeza si lo haces impulsivamente.

Salud:

Comprende que tu cuidado es desde la alimentación hasta el ejercicio para tu cuerpo físico; además, no olvides tu cuerpo mental, los descansos y la relajación también te ayudan a estar más tranquilo.

Consejo:

Sabes que el universo siempre te corresponde y cuando te dice que no es por tu bien, así que acata sus respuestas y no entres en una discusión que no tiene fin, quien sale perdiendo eres tú, el universo no se equivoca.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Agua Yin, te encuentras en día de Destrucción, que debe de ser evitado en actividades importantes, ten presente estas recomendaciones para evitar ratos amargos.

Trabajo:

Intenta en lo posible posponer actividades y reuniones importantes en el trabajo. De lo contrario el resultado puede que no sea el esperado.

Salud:

Es un buen día para meditar y reflexionar. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Intenta no crear conflictos, ya que se pueden escalar rápidamente a complicaciones serias.

Dinero:

Mantén tu dinero contigo, no es un buen día para realizar actividades financieras.

Consejo: Ya vendrán mejores días, preocúpate por estar preparado para que puedas ejecutar todo eso que tienes en mente.