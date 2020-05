Aries – Horóscopo de 17 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Te gusta la aventurera que te lleva a vivir nuevas experiencias, quizás es porque tengas miedo a establecer vínculos duraderos y por eso no te gustan los compromisos, no quieres sentirte atado emocionalmente. No temas, siempre se puede amar con libertad.

Dinero:

Tienes todas las cualidades para ser líder, para ello debes aprender que a tus compañeros de labores se les debe tratar con más tacto y diplomacia, así tu éxito estaría asegurado.

Salud:

El ejercicio te mejora tu energía y la alimentación lo complementa, se muy cuidadoso con cómo te alimentas y en los horarios que lo haces.

Consejo:

Te falta perseverancia, no sabes lo que es la espera, si aprendes a enfocar tu energía en una sola cosa y la terminas te iría mucho mejor en todos los ámbitos de tu vida.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Mono de Metal Yang, te encuentras en día Balance, apropiado para cambiar situaciones desventajosas a tu favor, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Utiliza este día para descansar, confía en que el universo se encargara de poner en orden todas las situaciones que te tienen frustrado.

Salud:

Tu sabiduría te permitirá tomas las decisiones correctas en temas de salud, procura que la gente te escuche. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Te encuentras decidido/a para ir tras esa persona, pero no por esto te permitas ser imprudente, los pequeños detalles y gestos te ayudaran.

Dinero:

Utiliza tu astucia para tomar decisiones financieras criticas que puedan cambiar tu estado actual, recuerda que el que pesca en rio revuelto siempre pesca más.

Consejo: Tu afirmación será “Yo atraigo situaciones positivas a mi vida”.