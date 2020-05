Aries – Horóscopo de 16 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Debes estar atento a lo que realmente quieres y a lo que estás obteniendo por siempre esperar a que llegue algo mejor, no hay mejor ni peor, las personas son quienes son y así las aceptamos cuando decidimos amar.

Dinero:

Todo llega a su debido momento. Quéjate menos y agradece más, así logras que el universo envíe lo que tiene reservado para ti. Una cosa es reconocer lo que mereces y otra es encontrar siempre algo que no te de satisfacción para abandonarlo. Eres muy bueno iniciando, pero el aprendizaje está en mantenerte.

Salud:

Tan importante como la alimentación para el cuerpo es el alimento para el espíritu, y lo olvidas por estar inmerso en un mundo agitado por la comunicación digital, escucha tu esencia y sabrás qué hacer.

Consejo:

No dudes tanto, confía en tu intuición y, verás que te guía por caminos maravillosos, donde todos tus dones despertarán y serán tu luz.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Tierra Yin, te encuentras en día Lleno, el cual promueve la abundancia en las actividades del día. ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Es un día muy positivo, la recomendación del día es que utilices esta energía para ponerte al día con tus responsabilidades, intenta ir mas allá de lo básico, hoy te sentirás iluminado.

Salud:

Debes relajarte, un buen baño o si puedes actividades que requieran de agua te ayudarán. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Hoy puedes aprovechar la energía del día para dejarte motivar por el amor y la amistad. Demuestra lo que sientes a quienes amas, seras retribuido.

Dinero:

No tengas miedo en tomar una decisión importante, debes ser muy valiente y con iniciativa el día de hoy.

Consejo: “La paz eterna es vivir con amor el presente” -Buda