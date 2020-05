Aries – Horóscopo de 15 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Busca nuevas formas de compartir con tu pareja, mantén la pasión, que el tiempo no importe. Quieres compartir el mayor tiempo posible y disfrutarlo, pero lo más importante es estar presente, sin importar si son cinco minutos o cinco días.

Dinero:

Cuando el dinero es compartido comprendes que hay recursos dispuestos para ti, aunque no sobran, tampoco faltan y eso es lo más importante, dar sin esperar nada a cambio.

Salud:

Tu salud física, mental y emocional deben ser tu prioridad, ten en cuenta que ahora hay muchas formas de buscar ayuda, si lo requieres, para transformar cualquier aspecto de tu vida.

Consejo:

No te quedes quieto e inmóvil, que la situación no te paralice, puedes construir de nuevo, eso es lo que te diferencia: siempre inicias.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

La situación en el trabajo puede estar complicado, pero seguramente tendrás un poco de tiempo para ponerte al día con tus responsabilidades.

Salud:

Mantente hidratado, es importante para que puedas cumplir todas las actividades que tienes hoy sin dolores de cabeza. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Si has estado teniendo problemas en la relación con tu pareja o con tu familia, medita sobre que puedes hacer para mejorarlo.

Dinero:

No es un buen día para realizar gastos o compras en general, mejor busca pensar en tus próximos pasos.

Consejo: Si no te concentras el día de hoy el ocio de apoderara de tu tiempo y no podrás realizar nada de lo que propusiste.