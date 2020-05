Aries – Horóscopo de 1 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 1 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Eres una persona amable con los amigos, pero cuando se trata de tu familia eres inflexible, practica la empatía y la comprensión por los otros, así puedes practicar contigo para que cambies la forma en que te tratas cuando las cosas no te resultan.

Dinero:

Piensa que puedes obtener lo que el universo tenga dispuesto para ti, recuerda que debes compartir y no atesorar, se consciente que el dinero no lo es todo.

Salud:

Los dolores de cabeza continúan y es por lo terco que eres, quieres el control y decir la última palabra siempre, si deseas mejorar comienza por confiar más en los demás.

Consejo:

La tranquilidad y la certeza es lo que te mantendrá en una actitud diferente al pesimismo que te acompaña siempre, así que integra estas energías en tu día a día, paso a paso vas construyendo tu camino.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Madera Yang, te encuentras liderando la energía en día de Establecer, si la energía te favorece es un excelente día para sentar las bases de tu futuro, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Mantenerte ordenado con tus pensamientos te ayudara a tener más lucidez al momento de tomar decisiones laborales.

Salud:

Debes relajarte, un buen baño o si puedes actividades que requieran de agua te ayudarán. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

El día es muy bueno para trazarte un plan de cambio en tu actitud, te estas volviendo alguien muy obstinado y eso te llevara a la soledad. Tienes mucho potencial, pero debes aprender a sacarlo de tu interior.

Dinero:

Aunque te encuentres liderando la energía del día debes tener presente que no es un buen día para hacer transacciones financieras.

Consejo: Cuando el objetivo te parezca difícil, no cambies de objetivo, busca un nuevo camino para llegar a el.