Aries – Horóscopo de 30 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 30 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

No seas tan duro con la persona que tiene un inconveniente, tiéndele tu mano y ayúdala en esta situación, no se trata de andar criticando y juzgando a los otros.

Dinero:

Terminas un proyecto que llevabas mucho tiempo haciendo, resultó mejor de lo que esperabas y ahora, a recoger los frutos, disfruta.

Salud:

Cuida tus ojos, te estás forzando demasiado, es mejor que descanses y hagas pausas activas conscientes, busca ejercitarte de alguna manera.

Consejo:

Lo que te propones lo logras, deja de pensar que eres el único con la verdad, escucha a otros y ten la humildad suficiente para reconocer que puedes aprender de las personas que te rodean.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Agua Yin, te encuentras en un día Cerrado, es decir que este día no promueve buenos resultados, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovecharlo.

Trabajo:

Tu energía, junto con la del día puede que te lleven a involucrarte en problemas legales, se cuidadoso con lo que dices y haces.

Salud:

Busca encontrar tu concentración y paz en actividades de carpinteria. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Las diferentes situaciones del día te harán sentir desconfianza de tu familia y tu pareja. Solo para tu tranquilidad mental evita pedirles favores.

Dinero:

No realices actividades financieras el día de hoy, como hacer compras impulsivas. Si vas a entregar documentos importantes lo mejor es que tengas cuidado y los tengas solo tu.

Consejo: Apóyate en la palabra de hombres sabios que te rodeen, su consejo te puede sacar de problemas.