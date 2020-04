Aries – Horóscopo de 29 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

La armonía la encuentras desde que conectes tus emociones con tu ser espiritual, para ello requieres que los momentos que compartas con los demás sean desde tu esencia, sin la necesidad de control.

Dinero:

Tendrás mucho apoyo en tu labor, simplemente di lo que sucede y no te dejes decaer por guardar silencio; hasta que no hables no sabrás con quien cuentas, así podrás crear cambios relevantes y generar transformar tu economía.

Salud:

Los dolores en la espalda son más por la posición que adoptas, cambia tu actitud y tu cuerpo también cambiará; la soberbia cansa, en cambio la humildad te afianza.

Consejo:

Practica la tolerancia, se más constante en tu aprendizaje y mantén la atención en los cambios que debes realizar, ser feliz es lo que te debe dar la fuerza para fortalecer tu temperamento de altivo a tranquilo.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Agua Yang, te encuentras en un día Abierto, ideal para aperturas y comienzos frescos, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovecharlo.

Trabajo:

Busca proyectarte para crecer como persona, medita que actividades, aptitudes o destrezas puedes mejorar para evolucionar como profesional y persona.

Salud:

Es un excelente día para ejercitarte, no tiene que ser algo muy elaborado pero tu cuerpo lo agradecerá. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Ábrete a la oportunidad de hablar de tus sentimientos, las personas que te quieren estarán dispuestas a escucharte.

Dinero:

Es un excelente día para actividades económicas, pero para que puedas aprovechar anticípate al futuro.

Consejo: El hombre que movió la montaña fue el que comenzó moviendo las piedras mas pequeñas.