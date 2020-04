Aries – Horóscopo de 28 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Todo tiene etapas, hay que mirar los cambios que se producen en las relaciones e ir adaptándose sin enojos y sin dejar que la suposición se adueñe del pensamiento. El diálogo te hará ser más comprensivo con la situación.

Dinero:

Plutón está retrógrado en tu casa diez, en Capricornio, quieres reconocimiento y adquirir poder en tu labor, te gusta que te exijan y te sientes a gusto en los puestos de mando.

Salud:

Recuerda tu salud emocional, si estás en casa procura no enojarte con todos y por todo, cada uno está viviendo desde lo que le corresponde, ten calma.

Consejo:

Busca lo que realmente te hace feliz, no lo que te genera más dinero ni más reconocimiento, es lo que te impulsa desde el corazón. Cuando lo tengas claro intégralo a tu esencia y hazlo parte de tu día a día.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Buey de Metal Yin, te encuentras en día de Recibir, pero con la energía de Destrucción, ten en cuenta estas recomendaciones para llevar tu día.

Trabajo:

Te podrías sentir desconcentrado y muy afectado por situaciones del trabajo, ya sea de la semana o el mismo día, para superar esto mantente enfocado en soluciones y no en los problemas.

Salud:

Debes relajarte, busca darte un momento para calmar ese huracán de sentimientos y energías. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tu carácter fuerte te puede poner en una situación en la cual ya no puedas tomar decisiones claras y quieras cortar todas tus relaciones personales, no te permitas sabotear tus amistades y vínculos con las personas.

Dinero:

Procura ser muy reservado con los movimientos de dinero el día de hoy, puede que tomes decisiones equivocadas por un juicio emocional.

Consejo: Apóyate de la energía de las mujeres ellas te ayudaran a que encuentres rumbo a las soluciones que buscabas.