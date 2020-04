Aries – Horóscopo de 27 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

No solo se trata de recibir, recuerda que las relaciones son de dos y por esto todo debe ser recíproco, sabes muy bien lo que quieres y cómo exigirlo, pero también ten en cuenta que en esa medida debes dar y compartir con el otro.

Dinero:

Puedes vivir cambios en tu vida financiera, por eso debes mantener el juicio y el sentido común para no dejarte llevar por el impulso, tampoco es momento de hacer inversiones de alto riesgo sin una asesoría adecuada.

Salud:

Te sientes bien contigo mismo y eso es maravilloso, potencia esa energía generando un espacio para ti, de conexión que te permita mantener y potenciar lo que ya sientes.

Consejo:

No te auto sabotees, no le busques a todo y a todos el, pero; así no podrás ver las bondades y lo maravilloso que te envía la vida.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Rata de Metal Yang, te encuentras Triangulando en día de Éxito, la energía del día es la mejor para nuevos comienzos, ten en cuenta estas recomendaciones para que la puedas aprovechar.

Trabajo:

Compartir tu conocimiento con tu equipo será sumamente vital para que todos puedan alcanzar sus objetivos, ten presente que ellos valoran mucho tu opinión, en especial este día.

Salud:

Procura comenzar una buena rutina de alimentación en este día. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Recuerda que así tu no lo sientas las personas te perciben como una personal temperamental con un carácter muy rudo, así que si deseas una comunicación efectiva debes esforzarte en encontrar las palabras adecuadas.

Dinero:

Es un muy buen día para mover el dinero, al encontrarte Triangulando todos los desenlaces hoy serán positivos.

Consejo: No juzgues cada día por la cosecha que recoges, sino por las semillas que plantas. Robert Louis Stevenso.