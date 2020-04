Aries – Horóscopo de 26 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

La invitación hoy es a reconocer quienes en verdad en tu familia requieren de tu apoyo y compañía, pon atención en las señales que pueden estar enviando y que no ves por estar ocupado en otras cosas.

Dinero:

En tu labor pon atención en aquellos compañeros que por alguna razón están buscando tu compañía o tu colaboración, no todas las personas tienen buenas intenciones, así que ten cuidado.

Salud:

El movimiento te sacará del letargo en el que te encuentras, hay que bailar, caminar, estirar. Busca moverte y sentir que tu energía se renueva, no te quedes quieto solo laborando, leyendo o viendo series.

Consejo:

Recurre a la calma, busca ese espacio en tu mente que te lleva a estar tranquilo, sin juzgar y sin criticar. Si te gusta orar, meditar o escuchar mantras, hazlo a diario.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Tierra Yin, te encuentras en un día de Peligro, el cual hace que la energía sea muy inestable e incierta, es por esto por lo que tenemos estas recomendaciones para que te cuides.

Trabajo:

Procura utilizar este día para descansar y despejar tu mente, enfócate en repararte e ir con toda la próxima semana.

Salud:

Es un buen día para meditar y conectarte contigo de una manera espiritual y consiente. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Intenta no crear conflictos, ya que se pueden escalar rápidamente a complicaciones serias.

Dinero:

No hagas movimientos importantes de dinero, la energía del día no se presta para retribuciones monetarias.

Consejo: Preocúpate por mejorar tu, el universo se encargará de crearte las condiciones.