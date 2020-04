Aries – Horóscopo de 25 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Puedes estar en una relación tóxica y dañina e incluso propiciarla con tus acciones que nacen de emociones impulsivas, recuerda siempre que el diálogo será tu mejor aliado para llevar las cosas en paz.

Dinero:

Evita que los impulsos te hagan gastar de más, tienes todo dispuesto para expandir tus finanzas, pero recuerda que, si no haces lo correcto lo que fácil llega, fácil se puede ir.

Salud:

Tienes la capacidad del cuidado propio, es fácil para ti y aunque haya momentos en los que quieras dejarlo a un lado debes mantener ese hábito vivo y replicarlo con tus seres queridos.

Consejo:

Eres muy sociable pero no siempre te rodeas de las personas adecuadas, recuerda que tener muchos amigos no significa tener amigos reales.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Perro de Tierra Yang, te encuentras en Choque en día de Destrucción, no es un día propicio para crear o comenzar algún proyecto, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Evita llenarte de angustia por situaciones que aun no han ocurrido, es mejor que pienses en estructurar un nuevo plan de acción, para delegar y organizar tu estructura laboral.

Salud:

Se precavido, al encontrarte en choque eres mas propenso a tener problemas de salud. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Evita actuar impulsivamente porque podrías verte envuelto en situaciones complicadas con tus seres queridos.

Dinero:

Procura recatar tus gastos y compras, hoy no es un buen día para que realices transacciones.

Consejo: Recuerda esta frase, valiente no es la persona que no tiene miedo, sino la que a pesar de sentirlo sigue adelante.