Aries – Horóscopo de 6 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Hoy practica la empatía, el estar con la familia es para conocer sus necesidades, sus miedos y tristezas, como también para compartir las alegrías y buenos momentos.

Dinero:

Ahora el sol está en tu signo, en la casa del reconocimiento en todo, hay fluidez y en tu labor todo se está desarrollando bien, habla con tus compañeros y colaboradores para concretar acuerdos.

Salud:

Si comienzas a rebajar tu control, el cuerpo y la mente descansan las cargas se alivianan y el dolor de cabeza desaparece, los músculos del cuello reducen su tensión y el alivio llega.

Consejo:

Es momento de replantear las prioridades, la dinámica cambia y es bueno tener una actitud diferente, contar con las personas de tu hogar y llegar a un consenso, no se puede entrar a exigir y mucho menos a aislarse en soledad.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Tierra Yin, te encuentras Daño en un día Cerrado, lo cual no promueve buenos resultados, por eso te tenemos unas recomendaciones para ti.

Trabajo:

Tu energía, junto con la del día puede que te lleven a involucrarte en problemas legales, se cuidadoso con lo que dices y haces.

Salud:

Busca encontrar tu concentración y paz en actividades de jardinería. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Las diferentes situaciones del día te harán sentir desconfianza de tu familia y tu pareja. Solo para tu tranquilidad mental evita pedirles favores.

Dinero:

No realices actividades financieras el día de hoy, como hacer compras impulsivas. Si vas a entregar documentos importantes lo mejor es que tengas cuidado y los tengas solo tu.

Consejo: Apóyate en la palabra de hombres sabios que te rodeen, su consejo te puede sacar de problemas.