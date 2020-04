Aries – Horóscopo de 5 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 5 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Hoy practica la empatía, el estar con la familia es para conocer sus necesidades, sus miedos y tristezas, como también para compartir las alegrías y buenos momentos.

Dinero:

Ahora el sol está en tu signo, en la casa del reconocimiento en todo, hay fluidez y en tu labor todo se está desarrollando bien, habla con tus compañeros y colaboradores para concretar acuerdos.

Salud:

Si comienzas a rebajar tu control, el cuerpo y la mente descansan las cargas se alivianan y el dolor de cabeza desaparece, los músculos del cuello reducen su tensión y el alivio llega.

Consejo:

Es momento de replantear las prioridades, la dinámica cambia y es bueno tener una actitud diferente, contar con las personas de tu hogar y llegar a un consenso, no se puede entrar a exigir y mucho menos a aislarse en soledad.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Tierra Yang, te encuentras en día Abierto, lo cual es muy favorable para todo tipo de actividades, sin embargo, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Busca proyectarte para crecer como persona, medita que actividades, aptitudes o destrezas puedes mejorar para evolucionar como profesional y persona.

Salud:

Es un excelente día para ejercitarte, no tiene que ser algo muy elaborado pero tu cuerpo lo agradecerá. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Ábrete a la oportunidad de hablar de tus sentimientos, las personas que te quieren estarán dispuestas a escucharte.

Dinero:

Es un excelente día para actividades económicas, pero para que puedas aprovechar anticípate al futuro.

Consejo: Procura fluir con el día, no intentes llevarle la contraria a lo que podrías estar destinado.