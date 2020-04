Aries – Horóscopo de 3 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 3 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

No dudes de lo que sientes ni de lo que siente tu pareja, Venus te acompaña así que hoy eres más atrayente, más sensual, más atractivo, ponlo a tu favor y ve en plan conquista ¡no te arrepentirás!

Dinero:

No trabajes por necesidad, si hay algo que no te guste en tu labor, exprésalo de la mejor manera, puedes encontrar la solución que buscas y llegar a un acuerdo.

Salud:

Descansa, saca tiempo para relajarte, escucha buena música, enciende velas, conéctate con la naturaleza, sentirás que la madre tierra recibe tu amor y ella te devuelve recargado.

Consejo:

No te distraigas, tienes la energía del sol, puedes elevar tu energía vital y verás cómo todo se acomoda, no hay que entrar en diálogos absurdos que solo conducen a el pesimismo.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Rata de fuego Yang, estas triangulando con Rata y Mono. Concéntrate en actividades que te aporten.

Trabajo:

Compartir ideas, conocimientos o pensamientos con tu equipo de trabajo será beneficioso para construir un plan.

Salud:

No olvides mantenerte hidratado, llevar contigo un termo con agua, té o jugos es de vital importancia para que no te sientas cansado en el día. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Ten la valentía para comunicar qué no te está gustando, si hay que cambiar algo tienes la habilidad para adaptase a todo.

Dinero:

No te apures en lo económico, tienes la seguridad de que todo está saliendo al pie de la letra, si recibes recompensas económicas piensa en guardarlo.

Consejo: Anticipa los problemas y las necesidades que puedas tener en el futuro, para un segundo y reflexiona sobre esto.