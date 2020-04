Aries – Horóscopo de 21 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

El momento es propicio para acompañar a tu pareja, adaptarse a los cambios sin necesidad de amargarse y amargar a otro, así que adopta una actitud de tranquilidad.

Dinero:

No es necesario hacer grandes inversiones, es mejor tener lo fundamental, ahora hay muchas formas de comprar así que aléjate de las tentaciones, todo sigue disponible, por algo dicen: “la prudencia hace verdaderos sabios”.

Salud:

Toma bebidas que te ayuden a mantener tu energía vital, eso hace que tus defensas suban y así evitar que los cambios bruscos de temperatura afecten tus vías respiratorias, como suele suceder.

Consejo:

Descubre en ti lo que aún no has querido ver, todo ese potencial que tienes dentro y aún no puedes visualizar, no es necesario que otros los vean, lo único que se requiere es que tú los reconozcas.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Madera Yang, te encuentras en día Lleno, promueve la abundancia, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovecharlo.

Trabajo:

Si aprovechas el día podrías obtener recompensas muy agradables, para poder aprovecharlo de la manera correcta debes de escuchar primero y entender las necesidades de tu entorno.

Salud:

Mantente hidratado, es importante para que puedas cumplir todas las actividades que tienes hoy. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Intenta establecer comunicaciones con tu pareja o tu familia, si no tienes un canal de comunicación con ellos, crea una.

Dinero:

Tienes la oportunidad de aumentar tu patrimonio puesto que la energía del día te apoya, pero debes tener presente el orden en tu espacio y tu cabeza para lograr lo que te propongas.

Consejo: Cuando la oportunidad llama no espera mucho tiempo a que le abras la puerta. – Tom Peters.