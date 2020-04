Aries – Horóscopo de 20 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.



Amor:

Cuando pienses que todo lo mereces y que el trato que recibes es injusto, mira tu entorno, las personas con las que compartes ¿cómo es tu relación con ellas, desde el amor o la imposición?

Dinero:

La riqueza primero se siente en el corazón, no le pongas valor a las cosas por el esfuerzo que haces para conseguirlas, mínimos detalles traen grandes satisfacciones.

Salud:

El cuidado de tu ser interior es tan importante como el cuidado de tu cuerpo físico, no olvides que en ti habita todo tipo de energías, unas más sutiles que otras; escucha, ellas te dicen qué requieren.

Consejo:

No tienes razón en todo lo que dices, siempre quieres pasar por encima del concepto de los otros, hay que escuchar al otro para comprender que todos tienen un concepto y llegar a un consenso para poder compartir en paz.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Agua Yin, día remover es favorable para sanar problemas de comunicación y remover situaciones que ya no quieres en tu vida.

Trabajo:

Buen día para eliminar esas viejas costumbres que no te dejan avanzar a nivel laboral, constancia, fluidez y disciplina te apoyan en la meta.

Salud:

Realizarte baños con sal marina o un simple baño relajante, puede ayudarte a visualizar mejor tus metas.

Amor:

Es un tiempo perfecto para ocuparte de ti, y analizar que esta sumando en tu vida.

Dinero:

Estas en periodo de reestructuración, hoy no es buen día para la acción, espera con calma que fluyan los resultados.

Consejo: No seas tan rígido contigo mismo, estás haciendo lo necesario para tener grandes frutos. Paciencia.