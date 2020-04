Aries – Horóscopo de 19 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Sal del drama para que puedas disfrutar realmente la fortuna que es coincidir con alguien, no importa cuánto dure, lo realmente importante es estar presente y disfrutar del compartir actual sin pensar en el mañana.

Dinero:

Organiza tus finanzas para que no derroches en lo que no necesitas realmente, muchas veces compras porque sientes presión social.

Salud:

Cuida tu cuerpo porque es tu campo de acción. No necesitas hacer arduas rutinas de ejercicio para estar activo, así que aprovecha y pon un poco de pausa.

Consejo:

Pon tus propios límites, no tienes que actuar como un adolescente que siempre quiere encajar en todos los grupos.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Agua Yang, te encuentras en día de Establecer y te encuentras liderando la energía del día, ten en cuenta estas recomendaciones para que obtengas los mejores resultados posibles.

Trabajo:

Tienes las capacidades de un líder y debes aprovecharlo para estar presente para tus compañeros y tu trabajo, sin embargo, debes dedicar un tiempo para descansar.

Salud:

No tomes la actividad física a la ligera, intenta crear un plan de ejercicio al cual te puedas apegar en la semana. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puede que hoy te sientas mas obstinado de lo normal y quieras permanecer solo y tranquilo, regálate un espacio para que puedas estar solo contigo.

Dinero:

No tomes decisiones muy arriesgas este día, al menos que sea para establecer tu futuro.

Consejo: Permítete un tiempo para compartir contigo mismo, sin ser rudo con tu entorno.