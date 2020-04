Aries – Horóscopo de 17 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.



Amor:

Busca darle un nuevo aire a la relación de pareja, es importante renovar el sentido de la convivencia, puedes lograr un acercamiento desde el diálogo y el deseo de revivir la sexualidad que habían dejado a un lado.

Dinero:

Tus ganas de salir adelante y tu certeza de que así será te ayudaran mucho en estos momentos, trabajas con ahínco por lo de verdad te apasiona y así serás reconocido en tu labor.

Salud:

La armonía entre tus acciones y pensamientos es esencial para tener claridad y cuidar de tus emociones, recuerda que no solo tienes un cuerpo físico del cual ocuparte, somos también energía.

Consejo:

Acepta los imprevistos, no quieras tener todo perfectamente planificado, entregar el control te hará sentir libre y sin cargas, deja que el universo te sorprenda.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Metal Yang, te encuentras en combinación Directa en día Abierto, lo que genera una energía propicia para comienzos favorables, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Compromete con tu palabra en los nuevos proyectos, tu actitud frente a las situaciones determinara el desenlace.

Salud:

Busca conseguir un masaje o alguna otra actividad que te ayude a liberar la presión en los hombros. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Emociones fuertes que lleven tiempo retenidas pueden salir a la luz el día de hoy, ten cuidado porque pueden ser hirientes con las personas que quieres.

Dinero:

Busca tener cuidado con tus finanzas, la mejor decisión que puedes tener en el día de hoy es no gastar innecesariamente, intenta ser muy critico con esto.

Consejo: No permitas que los pensamientos de las personas determinen tu conducta, respira hondo y llénate de paz antes de hablar.