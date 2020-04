Aries – Horóscopo de 16 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Eres quien toma sus propias decisiones y asúmelas, busca que sea lo mejor para ti y para los demás, es tiempo de pensar en totalidad, comparte con los tuyos, no esperes que siempre te busquen, tú también puedes hacerlo.

Dinero:

Tiendes a los extremos y muchas veces te dejas ganar por el pesimismo, es ahí donde comienzas a declarar escasez, así que cambia el patrón, cuando pienses en lo que te falta pon tu atención en lo que ya tienes.

Salud:

Prepara la comida que te gusta, disfruta un postre, consiente tu esencia disfrutando de las cosas que tanto te gustan, si deseas puedes compartirlo o si puedes disfrutarlo en soledad.

Consejo:

Te encanta aprender y ampliar tu conocimiento, tienes tantas pasiones que a veces te cuesta terminar todo lo que comienzas, pero esa es la única manera para descubrir qué es lo que te hace tan feliz.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Buey de Tierra Yin, te encuentras en día de Destrucción, debes estas muy abierto a las sugerencias, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Puede que tengas problemas en tu área de trabajo, ya sea con tus colegas o con tus jefes, te sentirás un poco afectado por problemas de trabajo en equipo, no te permitas que malas situaciones estropeen tu trabajo y esfuerzo.

Salud:

Debes relajarte, busca darte un momento para calmar ese huracán de sentimientos y energías. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Tu carácter fuerte te puede poner en una situación en la cual ya no puedas tomar decisiones claras y quieras cortar todas tus relaciones personales, no te permitas sabotear tus amistades y vínculos con las personas.

Dinero:

Es un buen día para realizar inversiones o movimientos de dinero, pero para ti será complicado por la poca claridad que tendrás para tomar decisiones en este día.

Consejo: Apóyate de la energía de las mujeres que te rodean, un consejo de ellas puede sacarte del problema en el que te encuentras.