Aries – Horóscopo de 15 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

El sol en tu signo te hace muy enérgico y vital, deseas hacer muchas cosas y ahora no puedes, así que mira muy bien quiénes te acompañan, sus reacciones y sus acciones, así puedes aprender lo que te beneficia y lo que no.

Dinero:

Todo es un ciclo, hay momentos de mucho y otros de poco, cuando ponemos la atención en todo lo que nos falta, se la restamos a lo que tenemos para multiplicarlo.

Salud:

Recuerda hacer pausas activas, tus ojos y cerebro te lo agradecerán, recuerda que son tus puntos débiles, descansa y relaja tu cuerpo, dormir bien es fundamental.

Consejo:

Cuando Mercurio está en tu signo significa que tienes gran fluidez al hablar, sin embargo, debes poner mucha atención pues te hace emitir juicios rápidos y poco reflexivos, créele más a tu intuición que a tu raciocinio ágil y temerario.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Rata de Tierra Yang, te encuentras Triangulando con la Rata y el Mono, aliados claves en tu día. ten presente estos consejos.

Trabajo:

Compartir tu conocimiento con tu equipo será sumamente vital para que todos puedan alcanzar sus objetivos, ten presente que ellos valoran mucho tu opinión, en especial este día.

Salud:

Comienza alguna rutina de ejercicio que te llame la atención. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Recuerda que así tu no lo sientas las personas te perciben como una personal temperamental con un carácter muy rudo, así que si deseas una comunicación efectiva debes esforzarte en encontrar las palabras adecuadas.

Dinero:

No tengas miedo en tomar una decisión importante, debes ser muy valiente y con iniciativa el día de hoy.

Consejo: “La inteligencia es la habilidad para adaptarse al cambio” –Hawking.