Sagitario – Horóscopo del 14 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Te sientes estancado y con ganas de salir a recorrer el mundo, recorre esta vez tu mundo interior, para dar amor primero te debes darte amor, el camino comienza y termina en ti mismo.

Dinero:

Las decisiones que tomes son tu responsabilidad, no eres la víctima, echarle la culpa al otro es muy fácil, es más noble asumir lo que te corresponde y así puedes entender que toda acción tiene una reacción.

Salud:

Recuerda hacer ejercicios de estiramiento, tiendes a sufrir de los ligamentos y quedarte en un solo punto no es bueno para tu salud, toma el sol y consume frutas.

Consejo:

Disfruta el día, cuando pones de tu parte te adaptas fácil a las situaciones, saca el mejor provecho no pienses tanto en el mañana, enfócate en el hoy.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Fuego Yin, te encuentras combinando direccionalmente con Cerdo y Buey, el elemento Agua es muy influyente en ti.

Trabajo:

Aprovecha el día para activar el pensamiento, aprender y cultivar tu capacidad de análisis, es muy adecuado para asumir retos nuevos. Apóyate en el género masculino, serán de gran importancia hoy.

Salud:

El día es muy favorable para las actividades espirituales, conectarse con tu interior es una de las prácticas más favorecedoras para llenarte de energía positiva. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Trata de ser lo más comunicativo/a posible, tendrás la fluidez y serenidad necesaria para tratas asuntos de importancia y llegar a una buena solución.

Dinero:

Tienes la capacidad de tomar decisiones de forma consciente, trata de mantener tus emociones muy controladas para poder desenvolverte fácilmente ante las situaciones.

Consejo: ¡Que tus sueños sean más grandes que tus miedos!